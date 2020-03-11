السجن لأطباء عراقيين عالجوا جرحى داعش

2020/03/11 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة ست سنوات لثلاثة اطباء قاموا بمعالجة مصابي داعش في بيجي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم أن "المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الاولي والابتدائي بانهم اطباء وعملوا مع عصابات داعش الارهابي في معالجة الارهابيين في احد المنازل في بيجي".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الادلة كافية للحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يشار الى ان تنظيم داعش كان قد اجتاح مناطق تقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 قبل ان تشن القوات الامنية والبيشمركة مسنودة بالتحالف الدولي حملة استمرت 3 سنوات لهزيمة التنظيم المتشدد عسكريا.

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