2020/03/11 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وزعت مديرية شهداء محافظة ذي قار، الأربعاء، وجبة جديدة من المنحة العقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي وبمبلغ أربعة مليارات دينار.

وقال مدير المديرية مهند الشحتور في تصريح أورته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن"المديرية أكملت توزيع وجبة جديدة من المنحة العقارية لبناء مساكن لذوي شهداء الحشد الشعبي في المحافظة لـ 300 عائلة وبواقع 30 مليوناً لكل عائلة".

وأوضح أن "المبلغ الاجمالي الذي وزع خلال الفترة الماضية بلغ سبعة مليارات و725 مليون دينار، شمل 515 عائلة من ذوي شهداء الحشد"، مشيراً إلى أن هناك "نحو 90 عائلة متبقية سيتم شمولها بمبالغ المنحة العقارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: صرف 30 مليون دينار لـ300 عائلة من ذوي شهداء الحشد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: صرف 30 مليون دينار لـ300 عائلة من ذوي شهداء الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).