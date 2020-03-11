وزير الداخلية يشرف على حملة تعفير عدد من المؤسسات الحكومية

2020/03/11 | 12:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، على حملة مديرية الدفاع المدني لتعفير عدد من المؤسسات الحكومية.ونقل بيان تلقته وكالة صدى عن وزير الداخلية تأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، مشدداً على أن تشمل هذه الحملة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية.

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