“كوميديا كورونا” مستمرة.. مقطع ساخر لفنانين مصريين وهم يرتدون “الكمامات”

2020/03/11 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر المقاطع الفيديو المتهكمة والكوميدية، المشتقة من موضوع فايروس كورونا الذي يشغل العالم، فيما تصدرت مصر، الدول المستغلة كورونا واجراءاتها لصناعة مايسمى بـ”القفشات المضحكة”.وظهرت الفنانة فيفي عبدة مع مجموعة من الاشخاص في مقطع مضحك داخل احد المطارات وهم يرتدون الكمامات، فيما وصفوا انفسهم وهم يرتدون الكمامات وكأنهم ذاهبين لحفلة تنكرية والتي […]

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