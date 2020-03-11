الجهل عورة المجتمع العظمى والكبرى

2020/03/11 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم المرأة ليست عورة كما يشيع ويردد جهلة الفكر وأدعياء تطوره بالمطلق ، ظنا منهم في توجيه سهام الإنتقاد لنظام حكم المتأسلمين ، دون مراعاة المنطق الذي...أكمل القراءة ←

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