2020/03/11 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لم يكن محمد توفيق علاوي بحاجة إلى منصب رئيس الوزراء ليبيع من أجله دينه وآخرته , فكيف إذا كان هذا المنصب مؤقت ولهدف محدد ؟ فهل يستّحق أن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غصة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).