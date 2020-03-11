رفض اي علاج لكورونا تنتجه الولايات المتحدة ..الصدر لترامب: الا تخجل من نفسك!

2020/03/11 | 12:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رسالة شديدة اللهجة الى الرئيس الامريكي ترامب بعد قول الأخير بأن بلاده "تقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا".

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