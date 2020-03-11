التقت جونسون.. كورونا يطال وزيرة[للصحة] في بريطانيا

2020/03/11 | 12:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا.وكشفت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، إصابة الوزيرة، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب بالفيروس.

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