2020/03/11 | 12:56 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيبت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورونا.
وكشفت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، إصابة الوزيرة، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب بالفيروس.
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وكشفت الحكومة البريطانية، فجر الأربعاء، إصابة الوزيرة، لتصبح أول وزير في البلاد يصاب بالفيروس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقت جونسون.. كورونا يطال وزيرة[للصحة] في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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