النزاهة تضبط مديراً عاماً بتهمة الاختلاس

2020/03/11 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة العراقية، عن ضبط مدير عام في محافظة نينوى بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وذكر بيان للهيأة ورد لشفق نيوز، أن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، تمكن من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وإيداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحا أن "العملية تمَّت خارج السياقات القانونية وبدون مستندات إدخال وإخراج مخزني".

وأضاف البيان أن "ملاكات المديرية تمكَّنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول الصيانة في الدائرة بعد أن قام بنقل مواد كهربائية عائدة للدائرة، وإيداعها في محلات تعود لمديرية بلدية حمام العليل، بدون علم وموافقة دائرة البلدية، فضلا عن أنها تمَّت بدون مستندات إدخال وإخراج مخزني".

وأشار البيان أن "تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات".

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