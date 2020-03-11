انتهاء عمل لجنة تعديل الدستور وسط غموض وانقسامات

2020/03/11 | 12:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



على الرغم من انتهاء مدة الأشهر الأربعة التي منحتها رئاسة مجلس النواب العراقي للجنة التعديلات الدستورية، من أ...

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