آلاء حسين تجري عملية جراحية مستعجلة بسبب ورم نادر

2020/03/11 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة العراقية آلاء حسين خضوعها لعملية جراحية مستعجلة ستجرى في بغداد يوم الجمعة المقبل ،بسبب شكوك بوجود ورم نادر في القفص الصدري .

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