السجن 6 سنوات لثلاثة أطباء ساعدوا عناصر تنظيم داعش

2020/03/11 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء (11 آذار 2020)، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات لثلاثة اطباء قاموا بمعالجة مصابي داعش في بيجي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدانين اعترفوا في مرحلة التحقيق الاولي والابتدائي بأنهم اطباء وعملوا مع عصابات داعش الارهابي في معالجة الارهابيين في أحد المنازل في بيجي".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الادلة كافية للحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الأربعاء (11 آذار 2020)، شفاء حالتين مصابتين بفايروس كورونا المستجد وإخراجهما من مركز الحجر الصحي، فيما أكدت، أن النتائج أعطت آمالاً أن المرض يمكن مواجهته.

وقال المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي

بغداد اليوم- النجف

أعلن مدير بلدية محافظة النجف، ليث العبادي، الاربعاء (11 آذار 2020)، تخصيص مقبرة خاصة في صحراء النجف للمتوفين بسبب فايروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بلدية المحافظة اجتمعت بخلية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء 011 آذار 2020)، عن تمكنها من ضبط مدير كهرباء حمام العليل بتهمة اختلاس أموال الدولة، مبينة إقدامه على نقل مواد عائدة للدولة إلى دار أحد أقربائه بصورة مخالفة للقانون.

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