صحة ديالى تعلن شفاء مصابين اثنين بفايروس كورونا: حالة واحدة بقيت في الحجر فقط

2020/03/11 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الأربعاء (11 آذار 2020)، شفاء حالتين مصابتين بفايروس كورونا المستجد ...





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