تخصيص مقبرة في صحراء النجف للمتوفين بسبب كورونا

2020/03/11 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلن مدير بلدية محافظة النجف، ليث العبادي، الاربعاء (11 آذار 2020)، تخصيص مقبرة خاصة في صحراء النج...





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