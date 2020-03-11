2020/03/11 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 75 شخصاً.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد طالبت أمس السائحين بالمغادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا.وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح وقت للسائحين الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة"، إلا أنها لم تحدد موعداً لذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الاسرائيلية تعلن اصابة 75 شخصا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الاسرائيلية تعلن اصابة 75 شخصا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).