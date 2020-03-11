تطبيق من مايكروسوفت لتلقي المكالمات والرد على الرسائل من خلال الحاسوب

2020/03/11 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء تحديثا جديدا لتطبيقها “رفيق هاتفك” (Your Phone Companion- Link to Windows) الذي يتيح ربط هواتف أندرويد الذكية بأي حاسوب شخصي يعمل بنظام “ويندوز 10”.

ويوفر نظام التشغيل “ويندوز 10” برنامجا مجانيا يدعى “هاتفك” (Your phone) يهدف إلى نقل الصور ومقاطع الفيديو بين الحاسوب والهاتف الذكي، أو حتى قراءة الرسائل النصية القصيرة (SMS) والرد عليها من الحاسوب مباشرة، لكن بشرط تثبيت تطبيق “رفيق هاتفك” على الهاتف.

وبحسب نوع الهاتف الذكي، تتوفر وظائف خاصة مثل عرض تطبيقات الهاتف على شاشة الحاسوب والتحكم بها عبر لوحة المفاتيح والفأرة أو الشاشة اللمسية للحاسوب.

كما تتيح الأداة عرض وإدارة تنبيهات الهاتف على الحاسوب الشخصي، وتلقي المكالمات الهاتفية على الحاسوب ونقلها بين أجهزتك المختلفة بسلاسة، بالإضافة إلى تبادل مشاركة الصور بين الهاتف والحاسوب الشخصي.

وعندما يرغب المستخدم في إضافة صورة حديثة إلى بريده الإلكتروني أو ورقة أو عرض تقديمي، فكل ما عليه فعله هو سحب وإسقاط الصورة من تطبيق “هاتفك” إلى الحاسوب الشخصي.

والتحديث الأخير لمايكروسوفت أتاح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات الشخصية على حاسوبهم الشخصي، أو نقلها بين أجهزتهم المختلفة، واستخدام مكبرات صوت الحاسوب والميكروفون من أجل تجربة اتصال هاتفي أكثر ثراء.

كما أتاح التحديث عرض أحدث 2000 صورة من كاميرا هاتف أندرويد على الحاسوب الشخصي، بدلا من 25 صورة في السابق.

يذكر أن بعض مزايا التطبيق تتوافق مع أجهزة أندرويد دون أخرى، فمثلا تتوافق مزايا الرسائل النصية والتنبيهات والمكالمات الهاتفية مع معظم هواتف أندرويد، في حين تتوافر مزايا أخرى بصورة حصرية لنماذج مختارة من هواتف سامسونغ.

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