صلاح وماني يتحديان فيليكس وكوستا بموقعة الأنفيلد

2020/03/11 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفربول، اليوم الأربعاء، بملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو، قد انتهت بفوز الأتليتي بهدف دون رد، سجله الدولي الإسباني ساؤول نيجويز.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، التشكيلة المتوقعة للفريقين في لقاء اليوم.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: روبرتسون – فان دايك – جوميز – أرنولد

الوسط: ميلنر – هيندرسون – فابينيو

الهجوم: ماني – فيرمينو – صلاح

أما أتلتيكو مدريد فمن المتوقع أن يلعب بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: لودي – فيليبي – سافيتش – تريبيير

الوسط: كوكي – ساؤول – بارتي – كوريا

الهجوم: فيليكس – كوستا

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