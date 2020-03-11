خلية الأزمة في ديالى تعلن شفاء حالتين مصابتين بكورونا وخروجهما من الحجر الصحي

2020/03/11 | 13:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في ديالى، اليوم الأربعاء، شفاء حالتين بكورونا وخروجهما من الحجر الصحي.وذكرت الخلية في مؤتمر صحفي ، أن”الحالتين المصابتين بفايروس كورونا امتثلتا للشفاء التام وخروجهما من الحجر الصحي ،بعد التأكد من شفائهما”.وكانت دائرة صحة ديالى، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن إجمالي

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