حكومة اقليم كوردستان تدعو وسائل الاعلام لمساندتها في مواجهة كورونا

2020/03/11 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الاربعاء وسائل الاعلام الى مساعدة الناس في تطبيق التدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، وعدم بث الخوف في نفوسهم من خلال نشر المعلومات غير الصحيحة.

وقال عادل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الثقافة والشباب حمه حمه سعيد، "ندعو وسائل الاعلام كافة الى الالتزام بالتعليمات الوقائية وبسياسية الحكومة في مواجهة فيروس كورونا".

وخاطب المتحدث وسائل الاعلام بالقول "فلنعمل سوية في توعية الناس و الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وألاّ نسمح بنشر الفوضى عبر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة".

من جهته قال وزير الثقافة خلال المؤتمر "عقدنا اجتماعا مع وسائل الاعلام وينبغي لنا جميعا ان نواجه هذا الفيروس"، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة قائلا ان "الالتزام بتلك التعليمات السبيل الوحيد لتجنب الاصابة".

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