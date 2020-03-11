2020/03/11 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب القائد العام: غدا سيتم اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب القائد العام: غدا سيتم اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب القائد العام: غدا سيتم اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).