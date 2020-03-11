2020/03/11 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من تغريدة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي خاطب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوجه إليه بالقول إنه يرفض أي علاج لفيروس كورونا تنتجه أميركا.

وقال الصدري في تغريدته: "استوقفني قول ترامب أنه يقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا والوضع كان سيصبح اسوأ لولا تدخله"، وأضاف: "يا ترامب..



أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولاسيما وأن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأميركا".

كما قال إنه لا يريد أي دواء من ترامب "لأنه ملحد"، مشيرا الى أنه وأنصاره يلجؤون لله في العلاج من الأمراض.

وأثارت هذه التغريدة حالة من السخرية، واعتبرها البعض أنها مزايدة وأن أميركا حين تتواصل للعلاج سيكون الصدر أول من يستخدمه.

بينما طالب آخرون زعيم التيار الصدري، بعدم تناول أي أدوية لأمراض القلب والسرطان وغيرها لأنها من إنتاج الولايات المتحدة.

وأكد مغردون أن أزمة فيروس كورونا قضية إنسانية تهم العالم كله، ولابد أن تتعاون الدول للتوصل إلى علاج للمرض.

وتتماشى هذه التغريدات مع بعض فتاوى المراجع الدينية في العراق التي تدعو الناس إلى الاستمرار في زيارة الأماكن الدينية وإقامة الصلوات رغم التحذيرات من تفشي المرض بحجة "أن الفيروس لا يصيب المؤمنين".

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