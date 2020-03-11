صادقون تكشف مواصفات رئيس الوزراء الجديد ومنهاجه الحكومي

2020/03/11 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة صادقون النيابية عن مواصفات رئيس الوزراء الجديد ومنهاجه الحكومي.

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