مديرية الوقف السني في نينوى تعلق صلاة الجمعة في المحافظة بسبب فيروس “كورونا”

2020/03/11 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغدادأعلنت مديرية الوقف السني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحافظة بسبب فايروس كورونا المستجد.وذكرت المديرية في بيان تلقته “س عراق”، أن “صلاة الجمعة تم تعليقها في عموم محافظة نينوى للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وللوقاية من انتشار الفايروس بين المواطنين”.وفي وقت سابق من اليوم، قررت […]

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