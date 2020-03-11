إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

2020/03/11 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

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أثبتت الفحوص والتحاليل الطبية إصابة وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا وقد تم إخضاعها للعزل الصحي الذاتي.

وقالت دوريس في بيان إنها اتخذت كل الاحتياطات الموصي بها بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص، بدوره عبر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على تويتر عن اسفه البالغ لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، مشيرا إلى أنها فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل.

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