2020/03/11 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء 011 آذار 2020)، تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب فايروس كورونا، لرجل ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لبنان تسجل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا لأستاذ أصيب بالعدوى من تلميذه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لبنان تسجل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا لأستاذ أصيب بالعدوى من تلميذه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).