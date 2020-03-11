مديرية الوقف السني: تعليق صلاة الجمعة في عموم محافظة نينوى

2020/03/11 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت مديرية الوقف السني في محافظة نينوى، الأربعاء (11 اذار 2020)، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحاف...





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