2020/03/11 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلنت مديرية الوقف السني في محافظة نينوى، الأربعاء (11 اذار 2020)، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مديرية الوقف السني: تعليق صلاة الجمعة في عموم محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-نينوى
أعلنت مديرية الوقف السني في محافظة نينوى، الأربعاء (11 اذار 2020)، تعليق صلاة الجمعة في عموم المحاف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مديرية الوقف السني: تعليق صلاة الجمعة في عموم محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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