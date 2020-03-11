بعد صلاة الجمعة.. العتبة الحسينية تعلن إيقاف صلاة الجماعة حتى إشعار آخر

2020/03/11 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كربلاء

قررت إدارة الصحن الحسيني، الأربعاء، ايقاف اقامة صلاة الجماعة وحتى اشعار آخر، نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء، بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق.

وذكرت إدارة الصحن الحسيني، في بيان: "نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء، ومن اجل الحفاظ على سلامة الزائرين، تعلن ادارة الصحن الحسيني الشريف، ايقاف اقامة صلاة الجماعة وحتى اشعار آخر".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت ادارة الصحن الحسيني في كربلاء، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.

وجاء في بيان لإدارة الصحن الحسيني، نشره الموقع الرسمي، إنه "نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة لهذا الاسبوع ايضاً".

وأضاف البيان "سيبقى هذا التوقف لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)".

وكانت ادارة الصحن الحسيني الشريف قد قررت، في ٥ من آذار/ مارس الحالي، عدم اقامة صلاة الجمعة بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق ورعاية لما دعت اليه دائرة الصحة في كربلاء المقدسة.

وفي سياق ذي صلة، كان المرجع الديني علي السيستاني، قد أجاب على استفتاء حول حكم إقامة صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاء في استفتاء وجه إلى مكتب السيستاني: "ما هو رأي سماحة المرجع الأعلى حول المشاركة في صلاة الجماعة في هذه الأيام التي تشهد انتشار فيروس كورونا؟".

وجاءت الإجابة كالتالي: "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه على محمل الجد".

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وقال المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي

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