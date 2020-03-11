2020/03/11 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف الحكم الدولي علي صباح لمباراتين بسبب قراراته في مباراة نفط الوسط وأربيل ضمن دوري الكرة الممتاز.صباح منح فريق نفط الوسط ركلة جزاء أثارت جدلاً كبيراً خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي، لتنتهي المواجهة بفوز نفط الوسط بهدف نظيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الحكام توقف الحكم الدولي “علي صباح” مباراتين بسبب قرار خاطئ) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الحكام توقف الحكم الدولي “علي صباح” مباراتين بسبب قرار خاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).