مديرية الشهداء توزع منحة عقارية جديدة لـ”300″ عائلة من ذوي الشهداء في ذي قار

2020/03/11 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت مديرية شهداء محافظة ذي قار، الأربعاء، توزيع منحة عقارية جديدة لـ300 عائلة من ذوي الشهداء.وقال مدير المديرية مهند الشحتور إن “المديرية أكملت توزيع وجبة جديدة من المنحة العقارية لبناء مساكن لذوي شهداء الحشد الشعبي في المحافظة لـ 300 عائلة وبواقع 30 مليوناً لكل عائلة”، لافتا الى ان “المبلغ الاجمالي الذي وزع خلال الفترة

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