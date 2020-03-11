تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

2020/03/11 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.ويتعلق الأمر برجل (55 سنة) لم يكن يعاني من مشاكل صحية، إلا أن جهاز مناعته ضعيف.يذكر أن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد سجلت أمس الثلاثاء لدى مصاب قادم من مصر ويبلغ من العمر 56 سنة.

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