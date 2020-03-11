مستشار عسكري سابق: القوات الأمريكية لم تعترف بقرارات البرلمان وقيادة القوات العراقية

2020/03/11 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال المستشار العسكري السابق صفاء الأعسم، إن القوات الأمريكية لم تعترف بقرارات البرلمان وقيادة القوات المسلحة العراقية.وقال الأعسم، في حديث لفضائية “العهد”، إن “القوات الأمريكية لم تعترف بقرارات البرلمان وقيادة القوات المسلحة العراقية”.واضاف، أن “القوات الامريكية توسع قواعدها الــ 14 وتضاعف عديد جنودها”، مبيناً أن “قرار القائد العام بإيقاف […]

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