صحة ديالى: شفاء حالتين مصابتين بكورونا المستجد وإخراجهما من الحجر الصحي

2020/03/11 | 13:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الأربعاء، شفاء حالتين مصابتين بفايروس كورونا المستجد وإخراجهما من مركز الحجر الصحي، فيما أكدت، أن النتائج أعطت آمالاً أن المرض يمكن مواجهته.وقال المتحدث باسم الدائرة فارس العزاوي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “اثنين من حالات الاصابة المؤكدة بفايروس كورونا تم اخلاؤها اليوم من […]

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