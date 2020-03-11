آبل بصدد تأجيل مؤتمرها السنوي بسبب كورونا

2020/03/11 | 13:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد موقع "تايمز نيوز ناو" بأن شركة "آبل" في طريقها لإلغاء مؤتمرها الصحفي العالمي في مقر الشركة والمقرر يوم 31 آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المتوقع أن تكشف "آبل" النقاب في مؤتمرها العالمي على هاتف "آيفون إس إي 2" أو "آيفون 9" الاقتصادي، بالإضافة إلى جيل جديد من حاسبات "آيباد برو".

ولجأت آبل إلى هذا القرار، بعدما اتخذت مقاطعة "سانتا كلارا" الأمريكية بتعليق وحظر التجمعات كافة، بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

​كما اتخذت "آبل" أيضا جملة من القرارات الداخلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث حظرت على مهندسيها السفر إلى آسيا من أجل تطوير الجيل الجديد من هواتف "آيفون 12".

ومددت شركة "آبل" قرارها بحظر سفر مهندسيها حتى نهاية شهر نيسان المقبل.

ولم تكشف التقارير حتى الآن الموعد البديل المقترح لمؤتمر "آبل" لكشف أجهزتها الجديدة، أم أنها ستلجأ لأن يكون المؤتمر "أون لاين" أسوة بشركات أخرى منافسة.

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