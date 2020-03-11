العثورعلى كدس للعتاد في الانبار

2020/03/11 | 13:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاربعاء، من العثور على كدس للعتاد في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بجهد استخباري دقيق عثرت مفارز مديرية استخبارات وامن الانبار الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع فوج اسود الصحراء - الحشد العشائري على كدس كبير للعتاد تابع الى عصابات داعش الارهابية في ناحية كبيسة التابعة الى قضاء هيت بمحافظة الانبار".

واضافت إن "الكدس يحتوي على 12 صاروخ كاتيوشا روسي الصنع، و16 صاروخا نمساوياً، وصاروخين محليي الصنع، و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، و6 قنابر هاون، وجلكان يحتوي على مادة(c4) بالإضافة الى اعتدة اخرى مختلفة.

واشارت الى انه "تم رفع المواد من قبل المفارز الأمنية دون حادث يذكر".

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