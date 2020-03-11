2020/03/11 | 13:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة الحكام المركزية، اليوم الاربعاء، إيقاف الحكم علي صباح.

وسيتوقف صباح عن ادارة مباراتين في دوري الكرة الممتاز بعد أخطاءه في لقاء اربيل ونفط الوسط.

واحتسب صباح ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح نفط الوسط سجل من خلالها الفريق هدف الفوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف الحكم علي صباح لأخطائه في لقاء اربيل ونفط الوسط) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف الحكم علي صباح لأخطائه في لقاء اربيل ونفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).