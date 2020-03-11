الفنانة آلاء حسين تجري عملية جراحية مستعجلة بسبب ورم نادر

2020/03/11 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة العراقية آلاء حسين خضوعها لعملية جراحية مستعجلة ستجرى في بغداد يوم الجمعة المقبل ،بسبب شكوك بوجود ورم نادر في القفص الصدري .وقالت آلاء حسين في تصريح : إنها ستجري عملية جراحية مستعجلة ،يوم الجمعة المقبل، في مستشفى البشارة الأهلي ببغداد، وذلك لاستئصال ورم نادر في أحد أضلاع القفص الصدري ،وهو نوع نادر

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