المالية النيابية: موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب واجراء الانتخابات

2020/03/11 | 14:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاربعاء، ان موازنة الطوارئ تقتصر على دفع الرواتب واجراء الانتخابات. وقال عضو اللجنة النائب محمد الدراجي لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن ” العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد”، لافتا الى ان “موازنة الطوارئ مقتصرة على دفع رواتب الموظفين وهي

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