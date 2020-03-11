2020/03/11 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة علماء دولية أن الصيادين وجامعي الثمار في جنوب إفريقيا تبادلوا قبل 33 ألف سنة الحلي المصنوعة من قشور البيض،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مجوهرات من العصر الحجري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مجوهرات من العصر الحجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).