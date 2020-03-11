دراسة المانية تفسر اسباب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد

2020/03/11 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت دراسة ألمانية حديثة حول مرض “كوفيد 19″، الناجم عن فيروس كورونا الجديد، أن الذين أصيبوا بالمرض “يبثون” و”ينفثون” كميات كبيرة من الفيروس في الأيام الأولى من إصابتهم به.ومن المتوقع أن تساعد الدراسة على تفسير الطريقة السريعة والفعالة التي انتشر بها فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.وتشير الدراسة، في الوقت نفسه، إلى […]

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