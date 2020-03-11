وزير الزراعة يكشف حقيقة تأثر توفير المنتجات الزراعية بقرار إغلاق الحدود

2020/03/11 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الزراعة، صالح الحسني، الاربعاء (11 آذار 2020)، حقيقة تأثر توفير المنتجات الزراعية بقرار إ...





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