سوريا تقرر غلق الحدود مع العراق من جهة معبر القائم

2020/03/11 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قررت السلطات السورية، الأربعاء (11 آذار 2020)، غلق الحدود الرابطة بينها وبين العراق من جهة منفذ القائم الحدودي.

ونقلت وسائل إعلام، عن السلطات السورية قرارها المتضمن "إغلاق الحدود السورية-العراقية من جهة معبر القائم، كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا".

من جهته أوضح قائممقام القائم، احمد جديان، بخصوص إغلاق الحدود بين العراق وسوريا بسب فايروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال جديان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المنع يشمل الكروبات الخاصة بالسياحة الدينية، أما السيارات الصغيرة والشاحنات التجارية فيسمح لها بالدخول الى سوريا".





وتابع: "من جهتنا قمنا بنشر مفرزة طبية في المعبر لفحص القادمين من سوريا، والكشف عن المصابين بفايروس كورونا والتأكد من سلامة الوافدين".

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الزراعة، صالح الحسني، الاربعاء (11 آذار 2020)، حقيقة تأثر توفير المنتجات الزراعية بقرار إغلاق الحدود، مبينا أن الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة الى منع استيراد المحاصيل الزراعية .

وقال الحسيني في بيان تلقت

بغداد اليوم-بغداد

قدمت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، اعتذارها بعد نشر موظفين فيها صوراً تسيئ لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تود ان تقدم اعتذارها الى مجلس القضاء الأعلى عما بد

بغداد اليوم- خاص

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأربعاء (11 آذار 2020)، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة الهاشميات شمال غرب قضاء بعقوبة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى الل

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