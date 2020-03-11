المحكمة الاتحادية تعتذر بعد نشر موظفين فيها صوراً تسيئ لرئيس مجلس القضاء الأعلى

2020/03/11 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قدمت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، اعتذارها بعد نشر موظفين فيها صوراً تسيئ لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تود ان تقدم اعتذارها الى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز والى شهداء العراق ورموزه الدينية".

وأكدت أن "هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا".

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الزراعة، صالح الحسني، الاربعاء (11 آذار 2020)، حقيقة تأثر توفير المنتجات الزراعية بقرار إغلاق الحدود، مبينا أن الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة الى منع استيراد المحاصيل الزراعية .

وقال الحسيني في بيان تلقت

بغداد اليوم-متابعة

قررت السلطات السورية، الأربعاء (11 آذار 2020)، غلق الحدود الرابطة بينها وبين العراق من جهة منفذ القائم الحدودي.

ونقلت وسائل إعلام، عن السلطات السورية قرارها المتضمن "إغلاق الحدود السورية-العراقية من جهة معبر القائم، كإجر

بغداد اليوم- خاص

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأربعاء (11 آذار 2020)، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة الهاشميات شمال غرب قضاء بعقوبة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى الل

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