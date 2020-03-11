ارتفاع عدد المصابين بفيروس

2020/03/11 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصا، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.كما أكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 9000 شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.وقالت الوزارة إن 2959 شخصا تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.

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