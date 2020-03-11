ائتلاف النصر : معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية

2020/03/11 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد ائتلاف النصر، تأكيده انه بالضد من اية تحالفات سياسية طائفية.وقال الائتلاف في بيان، ان معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية التي اوجدت نظام المكوّنات على حساب نظام المواطنة، مبينا انه ليس جزءاً من اية جبهة على … Readmore

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