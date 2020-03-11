الكمارك: ضبط تبوغ وسكائر مستوردة مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي

2020/03/11 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي الرصيف 11 بالتعاون مع جهاز الامن الوطني والجهات الساندة العاملة في المنفذ وحسب معلومات استباقية من ضبط حاويتين تحتوي على تبغ فل ومخفي خلفه سكائر مستورد منتهي الصلاحية ( من الحاويات المتروكة ) في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات

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