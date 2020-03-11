ميركل : 70% من ألمانيا عرضة للإصابة بفيروس كورونا

2020/03/11 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن نحو سبعين بالمئة من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت ميركل إلى أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتا طويلاً، داعية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.

هذا وسجلت ألمانيا، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، في ولاية شمال الراين غربي البلاد، وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في البلاد إلى ألف ومئة وثلاث وخمسين حالة.

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