الدراجي يكشف سيناريو سبق استخدامه عام 2006 لاختيار رئيس الوزراء

2020/03/11 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل محمد الدراجي، عن اقتراح طرحته مجموعة من النواب، لاعتماد سيناريو سبق وان تم اعتماده في عام الفين وستة لاختيار رئيس الوزراء.

وقال الدراجي في تصريح صحفي، إن هناك مجموعة من النواب اقترحت طريقة جديدة لاختيار رئيس مجلس الوزراء المكلف، مغايرة عن الفكرة الكلاسيكية وتستنبط العبر من فشل تكليف محمد توفيق علاوي، موضحاً أن الفكرة الجديدة تهدف لاختيار رئيس مجلس الوزراء برغبة نيابية بعيدة عن سلطة ونفوذ كهنة المعبد على حد تعبيره.

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