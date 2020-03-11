ارتفاع عدد المصابين بكورونا لألف إصابة في أمريكا

2020/03/11 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الى ألف إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسجيل إصابة ألف وأربعة أشخاص في سبعة وثلاثين ولاية بالإضافة لمنطقة كولومبيا، كما تم تسجيل احدى وثلاثين حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس.

وكانت صحيفة بيزنس إنسايدر، قد نشرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفاة بسبب الفيروس، إذ لقي خمسة فاصلة سبعة في المئة من المصابين حتفهم.

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