المحكمة الاتحادية تقدم اعتذارها لمجلس القضاء بسبب “تصرفات غير مسؤولة”

2020/03/11 | 14:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدمت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، “اعتذارها” إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب “تصرفات شخصية غير مسؤولة” من بعض موظفي المحكمة.وقالت المحكمة في بيانلها تلقته(المستقلة) اليوم إنها “تود أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة […]

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