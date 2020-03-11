مقتدى الصدر يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر كورونا

2020/03/11 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأمثاله متهمون بنشر فيروس كورونا، فيما شدد على أنه لن يرتضي بأي علاج يصدر عن شركات الأخير.وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر، استوقفني ترمب عندما قال، … Readmore

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